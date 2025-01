O museu do Louvre, em Paris, será alvo de uma grande remodelação, que inclui a mudança da icónica obra “Mona Lisa” para uma nova sala, com bilhete próprio de acesso, anunciou hoje o presidente francês.

O novo “espaço especial” que irá acolher o quadro de Leonardo Da Vinci é “acessível independentemente do resto do museu e, por esse motivo, dotado do seu próprio bilhete de acesso”, anunciou Emmanuel Macron, na sala onde a pintura está atualmente em exposição, citado pela Agência France Presse.

Na ocasião, Macron pediu à ministra da Cultura, Rachida Dati, que “prepare uma tarifa diferenciada para visitantes estrangeiros de países fora da União Europeia”, que deverá entrar em vigor em 01 de janeiro do próximo ano.

A mudança de “Mona Lisa”, de Leonardo Da Vinci, para uma sala onde será a única peça em exposição, permitirá que a obra seja visitada “com mais tranquilidade”, tal “como merece”, afirmou Macron.

O plano de remodelação daquele que é o museu mais visitado do mundo inclui também a criação de uma nova entrada, na zona oriental do edifício, que permitirá descongestionar o acesso da entrada pela pirâmide de cristal.

O renovado Louvre pretende atingir cerca de “doze milhões de visitantes por ano”, mais três milhões do que os registados no ano passado.

O Louvre registou 8,7 milhões de visitantes em 2024, uma quebra de quase 2% em relação ao ano anterior.

A descida de 200 mil visitantes comparativamente a 2023 - quando registou 8,9 milhões de entradas - foi sentida sobretudo durante o verão de 2024, quando se realizaram os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris, mas o Museu do Louvre mantém-se como o mais visitado do mundo.

Nos meses de julho e agosto, que incluíram parte do período em que os Jogos Olímpicos decorreram em Paris, o museu recebeu 1,3 milhões de visitantes, um número 14% inferior ao de julho-agosto de 2023, segundo a AFP.

O Louvre teve de encerrar nos dias 25 e 26 de julho, dia da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos.

Em 2023, este espaço museológico da capital parisiense tinha regressado a um nível de visitantes próximo do pré-covid, altura em que a maioria dos museus desceram em números de visitas devido aos constrangimentos para evitar a propagação da doença a nível mundial.

De acordo com os dados oficiais, em 2024, 77% dos visitantes do Louvre vieram do estrangeiro, incluindo 13% dos Estados Unidos, com vários países europeus representados: 5% de Itália, do Reino Unido e Alemanha, e 4% de Espanha.

“Os visitantes chineses [6% contra 2,4% no ano anterior] começam a registar um regresso significativo”, sublinhou o museu, que há um ano aumentou para 22 euros o preço do bilhete normal. No ano passado, 28% dos visitantes foram admitidos gratuitamente no Louvre.

De acordo com a lista dos 100 museus mais populares do mundo, compilada pelo The Art Newspaper, em 2023 o Louvre destacava-se dos demais com uma diferença de dois milhões de visitantes face aos Museus do Vaticano, em segundo lugar.

O ‘top’ 5 de 2023 era completado por museus como o Britânico, em Londres, o Metropolitano, em Nova Iorque, e a Tate Modern.