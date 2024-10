A Celebração da Festa da Nossa Senhora do Rosário, em São Vicente, motivou a visita àquela paróquia de milhares de pessoas, muitas movidas pela fé e outras tantas pelo convívio da festa que é também um dos mais importantes e tradicionais arraiais na Madeira.

Na vertente religiosa, a missa presidida pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás, e a procissão foram os pontos mais marcantes, com uma significativa moldura humana a acompanhar a Nossa Senhora do Rosário, num evento que contou com a presença do presidente do parlamento madeirense, José Manuel Rodrigues, e do autarca de São Vicente, José Manuel Garcês.