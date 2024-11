‘Melodias dos Açores’ ecoaram pela freguesia do Imaculado

Decorreu, ontem à tarde, no Salão Paroquial do Imaculado Coração de Maria um inédito concerto, intitulado ‘Melodias dos Açores’, protagonizado por um trio musical da Ilha Terceira, liderado por João da Ilha, nome artístico de João Pedro Leonardo.

“Acompanhado de Evandro Meneses e Nuno Pinheiro, o conhecido músico dos Açores encantou a plateia com a genuína musicalidade açoriana, envolvendo todos em melodias repletas de autenticidade e emoção”, revela a Junta de Freguesia, entidade promotora do evento, em comunicado.

A iniciativa teve início com as palavras de agradecimento do presidente Pedro Araújo, que destacou o apoio da Paróquia pela cedência do espaço e o decisivo contributo da Associação Xarabanda, através do seu presidente, Roberto Moniz.

O autarca vincou o compromisso da Junta com a valorização da cultura, bem como com a revitalização do Salão Paroquial, que “já foi um centro de vida cultural na freguesia e volta agora a assumir essa dinâmica”.

“Com o Salão Paroquial muito bem composto, a interação entre os músicos e o público foi notória, criando um ambiente positivo, em que todos se sentiram conectados à rica tradição açoriana, demonstrando que a música é uma linguagem universal de união”, adita a Junta.

Entre os convidados, esteve presente Carlos Madruga da Costa, presidente da Casa dos Açores na Madeira, que subiu ao palco no final do evento para registar, numa ‘foto de família’.

“O sucesso deste evento reforça a importância de iniciativas como esta, que celebram e fortalecem as relações culturais entre diferentes regiões, enriquecendo a vivência comunitária e destacando o papel da música como ponte entre tradições e gerações”, remata o presidente da Junta.