“O mar, conhecer para preservar!” é o mote da exposição MagiCetus, que vai estar presente até 20 de outubro no MadeiraShopping, numa ação de consciencialização para a importância do equilíbrio dos ecossistemas. Resultado do projeto educativo BaleiArte 2023/24, promovido pelo Museu Baleia da Madeira, mostra foi desenvolvida em conjunto com estabelecimentos de ensino e outras instituições de cariz social, num compromisso sinergético de educação e criatividade.

O Museu da Baleia da Madeira, no Município de Machico, promove o projeto criativo BaleiArte, desde 2012. MagiCetus, o nome escolhido para a exposição do ano letivo 2023-2024, simboliza a conjugação de dois mundos: o habtitat natural dos cetus/cetáceos e o universo mágico, com o intuito de aludir à plenitude, ao belo e ao equilíbrio. Esta mostra pode ser visitada todos os dias no Piso 0, de forma gratuita.

Em parceria com estabelecimentos de ensino e instituições locais, o objeto artístico criado – MagiCetus - é um cubo de madeira pintado, com inspiração nos cubos mágicos. No objeto está representada uma espécie de cetáceo, acompanhada com informação, presente nos mares do arquipélagos da Madeira. Além disso, o objeto faz uma alusão, de forma criativa, aos problemas ambientais no meio marinho e a soluções mais ou menos “mágicas” para os combater, alertando para a importância do equilíbrio dos ecossistemas. A ideia é olhar com esperança para os problemas ambientais ao fazer girar o cubo, que representa o Planeta Terra, sem que o mesmo se “quebre” num desequilíbrio irreversível.

Nesta iniciativa foram envolvidas cerca de três centenas de participantes da Escola Básica e Secundária Dr. Maurílio da Sila Dantas, dos Salesianos do Funchal, e instituições locais como o Centro de Atividades e Capacitação para Inclusão Machico, entre outras.

O Madeira Shopping, ao dar palco à exposição Magicetus, reforça o seu compromisso em promover experiencias diferenciadoras junto da comunidade, que unem a educação ecológica e a preocupação com a vida nos oceanos através da arte.