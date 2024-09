A Câmara Municipal de Machico e o Projeto Ruído apresentam publicamente um mural alusivo ao 25 de Abril, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. A sessão acontece será no dia 5 de setembro, quinta-feira, pelas 19 horas, na Casa da Música, em Machico.

De acordo com nota de imprensa, a iniciativa surge no âmbito do Projeto ‘Murais de Liberdade’, assinado pela dupla criativa ‘Ruído’. Ruído é um projeto composto pelos artistas portugueses Draw (Frederico Soares Campos n. 1988) e Alma (Rodrigo Guinea Gonçalves n. 1984), ambos com percursos vincados pelo graffiti e pela arte urbana. Incorpora uma colaboração artística que interliga o universo monocromático, figurativo e profundamente humano de Draw, com a abordagem colorida, abstrata, geométrica e textural de Contra. O resultado é um trabalho único e reconhecível, dando vida a composições que exercem um forte impacto no espaço onde se inserem e que criam ligações multifacetadas com o observador.

Segundo os artistas, a ideia “é criar uma série de 14 murais que representem diferentes momentos da história do 25 de Abril em diversos lugares do nosso país. Cada pintura será uma obra de arte que narra uma parte significativa deste capítulo da história de Portugal. Pretendemos sobretudo destacar histórias, acontecimentos e pessoas locais que, de alguma forma, tiveram um papel importante neste período de transição e consolidação da democracia.”