O Salão Nobre do Conservatório será palco da inauguração oficial da renovada Biblioteca das Artes, no próximo dia 8 de novembro, sexta-feira, pelas 11h30.

A cerimónia incluirá o lançamento do livro Escrita Criativa Juvenil, no qual estão compilados vários textos de alunos nossos que participaram num workshop de escrita criativa e uma visita ao primeiro andar do edifício, onde a biblioteca renovada está localizada.

Projetada como um espaço inspirador, a nova biblioteca tem como objetivo promover a leitura, a escrita e as artes, oferecendo recursos inovadores e um ambiente ideal para o estudo e a criação artística.

A inauguração faz parte de uma série de ações que o Conservatório tem realizado para modernizar suas instalações e aprimorar a experiência educacional de seus alunos, consolidando seu papel como referência no ensino artístico em nível regional e nacional.

A sala ‘biblioteca escolar’ passou recentemente por obras de remodelação, que transformaram o espaço numa área mais funcional e acolhedora para os alunos.