As páginas do novo livro infantil ‘A Macaronésia trocada por miúdos’, de Susana Gramilho, abriram-se, na passada sexta-feira, para transmitir conhecimento e desvendar os encantos dos arquipélagos do Atlântico Norte.

O lançamento da obra teve como palco o Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Cidade da Praia, em Cabo Verde, onde a autora se encontrou com crianças e jovens, compartilhando não apenas a história, mas também inspirando os pequenos leitores a mergulharem no mar de particularidades que é a Macaronésia.

Conjugando o seu trabalho enquanto docente do 1.º ciclo, cônsul honorária de Cabo Verde na Madeira e presidente da Associação de Promoção da Macaronésia na Madeira, Susana Gramilho abre assim uma janela com vista a descomplicar e promover, de forma atrativa, estes arquipélagos junto dos mais novos, munindo-os de informações importantes para o futuro.

O objetivo, como expressou ao JM Susana Gramilho oportunamente, é o de mostrar aos adultos do futuro que a “Macaronésia é muito mais do que a biodiversidade”. É sim “um conjunto de arquipélagos que, infelizmente, têm muitas dificuldades acrescidas, por serem insulares”, mas com uma imensidão de coisas boas das quais “se pode tirar proveito”.

As ilustrações desta obra são da autoria de Roberto Macedo Alves, sendo um livro editado pela Sétima Dimensão, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal. O livro inclui ainda uma nota de abertura assinada por Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura.

O lançamento foi conduzido pela professora e declamadora Alice Moreira, ao passo que a apresentação da obra esteve ao cargo da escritora Natacha Magalhães, num momento que culminou com a atuação aminada e cheia de vida de vários alunos cabo-verdianos do ‘Prof. Bila’.

De referir que, na cerimónia marcaram presença diversas entidades, entre as quais Jorge Santos, ministro das Comunidades; Jorge Carlos Fonseca, o ex-presidente de Cabo Verde; a primeira-dama do país, Débora Carvalho; Evandro Monteiro, secretário de Estado de Saúde; Sónia Andrade, representante das Nações Unidas; e a embaixadora de Espanha.

Ao Jornal, a autora fez ainda questão de tecer alguns agradecimentos, nomeadamente ao ilustrador e editor Roberto Macedo Alves que “conseguiu pôr no papel toda a beleza e vida” almejada por Susana Gramilho e, ainda, ao professor Daniel Medina que auxiliou nos preparativos do lançamento.