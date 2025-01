Jorge Ferreira, um dos maiores embaixadores da música popular portuguesa nas suas comunidades, é a mais recente confirmação para a Semana do Mar 2025. O cantor, natural de São Miguel, Açores, atuará no dia 23 de julho na frente mar do Porto Moniz, prometendo contagiar o público com o seu vasto repertório de sucessos neste que é um dia dedicado essencialmente à música popular.

Com mais de 45 discos gravados e uma carreira que já ultrapassou cinco milhões de cópias vendidas, Jorge Ferreira é conhecido por canções que celebram a alma portuguesa, sendo um ícone na diáspora. Entre os seus feitos, destacam-se 24 discos de ouro e 14 de platina, além de ter sido coroado como “embaixador da música portuguesa” em Atlantic City.

O artista português é uma presença recorrente nas festas de verão madeirenses. Em 2020, encabeçou o cartaz das Festas de São Vicente, e já no ano passado, foi responsável por uma enchente na Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto, em Câmara de Lobos. Naturalmente, a voz de ‘Mãe’ e ‘A portuguesa é a mais linda’ promete repetir o sucesso no Porto Moniz.

A Semana do Mar, recorde-se, decorre de 22 a 28 de julho. Jorge Ferreira, que atua na mesma data que Ernesto Macedo, junta-se aos artistas já anunciados para o primeiro dia, nomeadamente António Zambujo, Wilson Correia, Tiago Sena Silva, Orquestra de Jazz do Funchal e Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz. Novos nomes serão anunciados nos próximos dias, consolidando o evento como um dos momentos mais esperados do verão madeirense, a garantir levar milhares à costa norte.