Começaram hoje as Festas em Honra do Senhor Santo Amaro em Santa Cruz, o evento que decorre até ao próximo dia 15 de janeiro e que marca as despedidas da época natalícia.

Como é habitual, o arranque do evento deu-se com a abertura da 38.ª Feira Etnográfica ‘O nosso concelho’, pelo Grupo de Romarias Antigas do Rochão, que abre e fecha o programa, com o típico varrer dos armários, no dia 15.

A festa prossegue pelas ruas, com a Estudantina Académica da Madeira, sendo que o palco instalado na praça Padre Patrocínio Alves inaugura com os Cordophonia, seguindo-se o espetáculo ‘Lado R’, no qual o cantor madeirense Márcio Amaro apresenta o seu novo trabalho discográfico.

A animação segue pela madrugada com DJ Waga até às 3.