Grupo “Alma do Atlântico” atua pela primeira vez fora da Região

No próximo sábado, dia 24 de fevereiro, o grupo madeirense ‘Alma do Atlântico’ tem encontro marcado com o público do Douro, mais concretamente do concelho de Santa Marta de Penaguião, onde atuará numa noite especial dedicada ao fado.

Conforme informa uma nota enviada à redação, organizada pela Comissão de Festas em honra do Divino Salvador, a segunda edição da Noite de Fados promete encantar os presentes com a participação especial do Grupo de Fados de Coimbra “Alma do Atlântico”, proveniente da Ilha da Madeira.

Num evento que celebra a tradição e a cultura portuguesa, a presença do grupo antecipa uma atmosfera única e emocionante no Fórum de Santa Marta de Penaguião.

De assinalar que esta será a primeira vez que o grupo “Alma do Atlântico” se apresenta fora do arquipélago da Região Autónoma da Madeira.

O grupo está inserido na Associação Cultural Alma do Atlântico, que iniciou a sua atividade em 2018 e tem como principais objetivos a promoção cultural, o fomento da prática artística e pedagógica do fado de Lisboa, fado de Coimbra e da música tradicional Portuguesa, preservando e difundindo o fado como Património Cultural Imaterial da Humanidade.