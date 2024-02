Funchal ultima preparativos para a abertura da 50.ª Feira do Livro (com fotos)

Estes são os últimos retoques antes da abertura da 50.ª Feira do Livro do Funchal, que arranca amanhã numa das centralidades mais emblemáticas da cidade do Funchal, a Avenida Arriaga.

O JM acompanhou a derradeira corrida para que tudo esteja a postos para o dia de amanhã, o qual se adivinha dinâmico e carregado de cultura.

Recorde-se que este certame representa um investimento de 150 mil euros da Câmara Municipal do Funchal, que movimentará mais de 150 artistas.

Pode esperar ainda o lançamento de 10 livros com apoio da edilidade, para além dos 27 stands que pontuarão a placa central.

Ao todo, serão dez dias preenchidos por sessões de cinema, lançamentos de livros, conversas com escritores, espetáculos, recitais de poesia, leituras encenadas e muito mais.

O programa completo está disponível nas plataformas da Funchal Cultura.