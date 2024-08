O jovem empreendedor algarvio Ricardo Mariano irá dinamizar uma sessão sobre empreendedorismo em parceria com a FNAC do Funchal. Esta FNAC Talks acontece na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto, pelas 18h30.

Ricardo Mariano é um empreendedor por natureza, tendo aberto a sua primeira empresa aos 21 anos. Atualmente, é CEO de onze empresas com negócios em Portugal, Espanha, China e Guiné-Bissau. A Timing, uma das suas empresas, é especializada em recursos humanos, sendo a empresa com maior expansão no continente. Recentemente, a Timing chegou à Madeira com a abertura de uma nova agência.

Segundo Ricardo “Tudo é possível nesta vida. Basta querer, nunca deixar de acreditar, ser muito resiliente e focado na solução, sério, honesto e trabalhar muito para isso.”