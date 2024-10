Conheça, abaixo, toda a programação para o próximo fim-de-semana nos hotéis da coleção Savoy Signature:

Terreiro - Savoy Palace

11.10.2024 | sexta

20:00 – 22:00

Concerto de Miguel Pires Trio

12.10.2024 | sexta

20:00 – 22:00

Concerto do Trio Juan Caldarado

Para mais informações e reservas: +351 930 481 291 | fb.callcentre@savoysignature.com

Cloud Bar - NEXT

10.10.2024 | quinta-feira

21:00 – 22:30

O NEXT traz as melhores noites de cinema ao Cloud Bar. Todas as quintas-feiras, das 21:00 às 22:30, o rooftop do hotel mais irreverente transforma-se numa sala de cinema ao ar livre, exibindo filmes repletos de ação, comédia e um toque de drama. Com entrada livre, os espetadores podem também desfrutar de uma variedade de snacks e cocktails coloridos disponíveis no menu do Cloud Bar.

11.10.2024 | sexta-feira

19:30 – 23:30

Animação ao som de Mastergroove

12.10.2024 | sábado

19:30 – 23:30

Animação ao som de Lady CC

13.10.2024 | domingo

19:30 – 23:30

Animação ao som de João Garcia

Restaurante Armada - Royal Savoy

10.10.2024 | quinta-feira

Às quintas-feiras, a partir das 19h, o Restaurante Armada disponibiliza gastronomia asiática com os jantares Asian Flavours, apresentando um sofisticado buffet com uma seleção indulgente de pratos.

Thatcher´s Bar - Royal Savoy

12.10.2024 | sábado

Aos sábados as noites do Thatcher’s Bar, no Royal Savoy, são para saborear Tapas e Gins entre as 20h e as 23h.

Culinarium - Gardens

12.09.2024 | sábado

O hotel Gardens apresenta aos sábados os jantares Sabores da Ilha, celebrando o melhor da Madeira. No restaurante Culinarium, a partir das 19:00, a equipa do hotel oferece aos seus convidados uma experiência gastronómica autêntica, destacando pratos típicos da Madeira, preparados com ingredientes locais e frescos.

Para mais informações: 291 213 600 | reception.gardens@savoysignature.com