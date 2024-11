A XXX Semana Cultural da Ilha acolheu, ontem, a apresentação e exibição do filme ‘Mãe’ na Casa do Povo da localidade.

No sexto dia, o evento contou com a presença do realizador João Brás e produtor Diogo Teotónio que apresentaram a dura realidade da doença de Alzheimer.

A iniciativa, que termina amanhã, contempla para o dia de hoje, às 17h00, o espetáculo de teatro ‘O Príncipe Nabo’ – grupo de teatro infantil da Casa do Povo do Campanário.

A Semana será transmitida em direto através do canal naminhaterra.com e facebook da Casa do Povo da Ilha.