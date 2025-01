A primeira longa-metragem ‘MÃE’, da produtora Neblina Filmes, realizada pelo madeirense João Brás, chega ao Luxemburgo.

O filme teve sua estreia nos cinemas nacionais em maio de 2024 e, desde então, tem percorrido diversas localidades do país, promovendo uma série de sessões seguidas de debates.

A estreia internacional está marcada para fevereiro, em colaboração com o Info-Zenter Demenz – Centro de Informação sobre a Demência de Luxemburgo.

‘MÃE’ centra-se na vida de dois irmãos que enfrentam o desafio de cuidar de sua mãe, que sofre de Alzheimer, uma realidade que ressoa com muitas famílias ao redor do mundo.

O filme explora profundamente o papel do cuidador informal, retratando as emoções e as dificuldades enfrentadas no quotidiano, ao mesmo tempo que destaca a importância do amor e da compreensão em momentos de fragilidade. Com uma mensagem poderosa e necessária, a obra se torna um tributo a todos os cuidadores informais e às vítimas desta demência, promovendo a empatia e a consciencialização sobre a condição.

Rodado integralmente na Madeira, ‘MÃE’ conta com um elenco talentoso, incluindo Teresa Faria no papel da mãe, Diogo Tavares, Gabriel Pacheco e Christelle Caboz. A produção também reúne diversos atores madeirenses, como Ana Barros, Hélder Agrela, Mariça Silva, Ana Marta Kaufmann e Francisco Lobo Faria, que contribuíram para a autenticidade e profundidade emocional da narrativa.

A estreia em Luxemburgo promete ser uma oportunidade importante para discutir questões relacionadas ao cuidado e à demência, incentivando um diálogo essencial sobre a experiência dos cuidadores e os desafios enfrentados por aqueles afetados pela doença.