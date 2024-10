O Festival MARIOFA – Festival de Marionetas e Outras Formas Animadas – iniciou-se ontem, dia 10 de outubro, e já surpreendeu pela adesão do público. Mesmo com a previsão de condições meteorológicas adversas, que levaram à alteração do local de algumas performances inicialmente programadas para ocorrer ao ar livre, a organização considera que o primeiro dia superou as expectativas.

O evento começou às 17h30 com a apresentação do espetáculo “Dragonito”, pela companhia Ahau Marionetas, seguido da atuação de Bence Sarkadi com “The Budapest Marionettes”. Mais tarde, às 20h30, o Teatro Municipal Baltazar Dias foi palco da performance “Misplacing”, de Hanamaro Chaki e Margarida Menezes.

“Misplacing”, um dos destaques da noite, explora a manipulação direta de máscaras e marionetas. A obra retrata duas criaturas de elementos distintos – uma do ar e a outra da água – e a sua interação com o espaço, com as pessoas e entre si, numa busca por pertença e conforto emocional. A direção artística é assinada por Hanamaro Chaki e Ana Margarida Menezes.

Hoje, dia 11 de outubro, o festival continua com o espetáculo “Janet”, dirigido por Helen Ainsworth, que será apresentado às 19h. Este espetáculo, indicado para maiores de 14 anos, utiliza objetos e o formato de uma demonstração culinária para contar a história de Janet, desde o seu nascimento até à adolescência. A peça aborda temas como a autoimagem, as relações e tensões familiares, utilizando o humor e o absurdo, até que a própria mesa de jantar rejeita o seu destino.

No sábado, dia 12 de outubro, às 16 horas, poderá assistir ao concerto-projeção “As Aventuras do Príncipe Achmed”. Este espetáculo é indicado para maiores de 6 anos e apresenta um teatro de sombras chinesas, baseado no filme de animação de Lotte Reiniger, um clássico do cinema infantil e da história da marioneta. A obra conta a história de amor quase impossível entre o príncipe Achmed e a princesa Pari Banu. A música ao vivo ficará a cargo de Arsénio Martins, ao piano e na composição, e do Aroma Jazz Trio, com Filipe Valentim nos saxofones e flauta.

Organizado pela Associação Nuvem Aquarela e coproduzido pela Câmara Municipal do Funchal, com o apoio da Sociohabita, da Secretaria Regional do Turismo e da Direção Regional do Turismo, o Festival MARIOFA ocupa diversos espaços do município, como o Teatro Municipal Baltazar Dias, as ruas e jardins da cidade e, pela primeira vez, o Mudas – Museu de Arte Contemporânea.

O apoio da Câmara Municipal do Funchal tem sido essencial para a realização do festival, promovendo o acesso à cultura e valorizando os artistas locais e internacionais. Esse suporte não apenas reforça o desenvolvimento cultural da região, mas também estimula a economia local, ao atrair público e movimentar diversos setores. O envolvimento da Câmara é um compromisso claro com a preservação e promoção da cultura como um elemento central de identidade e coesão social.

O festival continua até amanhã, proporcionando mais momentos de arte e encantamento para o público de todas as idades.