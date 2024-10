“O Livro de Venegas de Henestrosa e a improvisação num órgão histórico” é o tema do concerto que se realiza na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, este sábado, dia 26 de outubro, pelas 21h30

A Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Machico, será palco para o concerto deste sábado, dia 26 de outubro, do 13.º Festival Internacional de Órgão da Madeira, evento promovido pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura através da Direção Regional da Cultura. A partir das 21h30, o organista Juan de La Rubia apresenta “O Livro de Venegas de Henestrosa e a improvisação num órgão histórico”.

Sobre o concerto de amanhã, Juan de La Rubia escreve: “Este concerto, focado na música renascentista e barroca, procura ser uma homenagem a uma das mais importantes fontes históricas do século XVI na Península Ibérica: o Libro de cifra nueva de Venegas de Henestrosa. O programa apresenta repertório de grandes autores da rica tradição organística peninsular, em combinação com a improvisação, que era uma prática habitual na época e que nesta ocasião é mostrada, em contraste estilístico com o repertório.”

Juan de la Rubia, organista titular da Basílica da Sagrada Família de Barcelona, é originário de Vall d’Uixó (Castellón). A sua formação artística desenvolveu-se em diversas capitais europeias nas áreas do órgão, piano e improvisação, esta última trabalhando com Emilio Molina e Wolfgang Seifen.

Os prémios extraordinários obtidos no final dos estudos, e os primeiros prémios no Concurso Permanente da Juventude Musical Espanhola e do Primer Palau, influenciaram significativamente o início da sua carreira. O seu ativo trabalho como solista permitiu-lhe atuar em palcos de destaque em mais de trinta países de todo o mundo, e desempenhou funções como solista e maestro ao lado de orquestras como a Orquestra Nacional de Espanha, a Orquestra RTVE, ORCAM e ainda a Orquestra Filarmónica de Bogotá, entre outros grupos notáveis.

No domínio da interpretação historicamente informada trabalhou com Les Siècles e dirigiu a Freiburger Barockorchester, a Orquestra Barroca de Tenerife e, recentemente, promoveu a criação da sua própria orquestra: a Orquestra del Miracle, a qual obteve excelente receção por parte do público e da crítica na sua apresentação em junho de 2023.

O 13.º Festival Internacional de Órgão da Madeira, com direção artística de João Vaz e a produção do Coro de Câmara da Madeira, vai decorrer até ao próximo dia 27 de outubro incluindo no programa um total de 11 concertos em 7 igrejas da Madeira.