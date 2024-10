A Igreja de Nossa Senhora da Luz será amanhã, pelas 18 horas, palco para o concerto “Tradições e Improvisações da Europa Meridional”, com o organista Sérgio Silva e a soprano Mariana Moldão.

Depois de dois concertos no concelho do Funchal, o 13.º Festival Internacional de Órgão da Madeira, evento promovido pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura através da Direção Regional da Cultura, “muda-se”, este domingo, pelas 18 horas, para a Ponta do Sol. Sob o tema “Tradições e Improvisações da Europa Meridional”, a Igreja de Nossa Senhora da Luz será assim palco de um concerto em que atuam o organista Sérgio Silva e a soprano Mariana Moldão.

Sérgio Silva, mestre em Música pela Universidade de Évora apresenta-se, como concertista, regularmente, tanto a solo, como integrado em diversos agrupamentos nacionais de prestígio, tendo atuado em Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, França, Alemanha e Macau. Atualmente, desempenha as funções de docência de órgão no Instituto Gregoriano de Lisboa e na Escola de Música Sacra de Lisboa, e é organista titular da Basílica da Estrela e da Igreja de São Nicolau (Lisboa). Já Mariana Moldão é membro do Coro Gulbenkian, do Officium Ensemble e do MediæVox Ensemble e colabora regularmente com outros agrupamentos vocais, tais como a Capella Patriarchal, Voces Caelestes, entre outros.

Sobre o programa do concerto de amanhã, Sérgio Silva escreve que a “arte de improvisar constitui uma prática secular fundamental no universo do órgão, que poderia incluir a criação imediata de música em forma livre ou em géneros musicais, a harmonização in loco de melodias, a realização de baixo cifrado, assim como o próprio embelezamento de repertório existente, ao gosto do intérprete, tanto em contexto litúrgico como profano. Paralelamente, a escrita musical pode revelar práticas de improvisação do seu tempo e local.”

O organista acrescenta notas sobre as obras que serão apresentadas. “Salve, Regina é a antífona mariana da Igreja Católica para o tempo litúrgico decorrente. A sua forma solene, datada provavelmente do século XI, serve como mote para a introdução de improvisação no presente programa, seguida pela Obra de Pedro de Araújo, baseada na mesma antífona, na qual se pode improvisar para embelezamento do texto (...). No contexto profano, o acto de improvisar estaria associado às adaptações e arranjos de canções, o que sucedeu com as famosas Belle qui tiens ma vie de Thoinot Arbeau e Susanne un jour, poema de Guillaume Guéroult e música de Didier Lupi Second. Nas versões instrumentais de Cabezón e Merulo, é possível observar no texto musical algumas práticas de improvisação...”

Sérgio Silva fala também de “Manuel Rodrigues Coelho, compositor português, deixou-nos um precioso legado das tradições musicais do seu tempo, especificamente sobre a prática do alternatim, então vigente na liturgia Católica” e de “Carlos Seixas, o compositor português de excelência da Sonata em forma bipartida, típica do Barroco meridional.” Finalmente, “nas obras de Carissimi, Rodrigues Esteves e Monteverdi, escritas para soprano e baixo contínuo, poderão ser observadas as práticas improvisatórias na realização de baixo cifrado de diferentes escolas e épocas.”

O 13.º Festival Internacional de Órgão da Madeira, com direção artística de João Vaz e a produção do Coro de Câmara da Madeira, vai decorrer até ao próximo dia 27 de outubro incluindo no programa um total de 11 concertos em 7 igrejas da Madeira.

Os concertos, todos com entrada gratuita, vão ter lugar nos concelhos do Funchal, Ponta do Sol e Machico, nomeadamente na Igreja de São João Evangelista (Colégio), Sé, Igreja de São Pedro, Convento de Santa Clara e Igreja de São Martinho no Funchal, Igreja de Nossa Senhora da Luz (Ponta do Sol) e Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Machico).