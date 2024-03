Festival da Canção: Iolanda vence, madeirense João Borsch fica em segundo

A cantora Iolanda, com o tema ‘Grito’, venceu ontem a 56.ª edição do Festival da Canção e vai representar Portugal no 68.º Festival Eurovisão da Canção, em maio, na Suécia.

Iolanda estará como representante de Portugal em Malmo, na Suécia, 50 anos depois da primeira vitória daquele país no Festival Eurovisão da Canção, com o tema ‘Waterloo’, dos ABBA.

A canção ‘Grito’ foi escolhida entre 12 temas finalistas por um método de votação em que metade da pontuação foi atribuída por um júri, composto por representantes de sete regiões de Portugal continental e ilhas, e a outra metade por voto direto do público.

Assista à atuação da vencedora: