A Ponta do Sol é palco da X edição do Festival Avesso, entre os dias 18 e 27 de outubro. Nesta edição são sete dias de festival com nove momentos culturais.

O evento abre a 18 de outubro com uma exposição alusiva aos diversos espetáculos que marcam os 10 anos de Associação Avesso e de Festival Avesso.

No sábado, Damas da Noite abrilhantará o festival. Um espetáculo que já esteve no festival Avesso, mas na altura da pandemia quando as salas estavam com lotações reduzidas.

Para a infância, na manhã do domingo, De Cá Para Lá. E à tarde, no terraço do Centro Cultural John dos Passos, o Teatro Experimental da Casa do Povo da Camacha apresenta “Trívia. Rumores e (des)Amores de uma commedia dell’arte”, com encenação de Miguel Vieira.

No segundo fim-de-semana do Festival Avesso, a comédia do Teatro do Avesso - Happy Hour é apresentada na noite de quinta e sexta-feira. Sábado, Luís Sousa apresenta “Não consigo ser corrupto”.

A fechar o festival, no domingo, 27 de Outubro, Natália Bonito apresenta-nos contos encenados e será exibido o documentário de Hugo Olim “Estreito é o Tempo”.

As reservas podem ser feitas através do número 963 355 528 ou pelo e-mail reservas@avesso.pt.

Os bilhetes já estão disponíveis para venda, no Centro Cultural John dos Passos, entre as 09:00-12:30 e as 14:00-17:30. Para mais informações consulte as redes sociais e site da Avesso.

O festival volta a contar com o passaporte do Festival que permite o acesso a todos os espetáculos a um preço mais reduzido

. O Festival Avesso 2024 é financiado pela Direção Regional da Cultura e Município da Ponta do Sol, conta ainda com os apoios da Junta de Freguesia da Ponta do Sol, Junta de Freguesia da Madalena do Mar, Junta de Freguesia dos Canhas, Casa do Povo da Ponta do Sol, Wood Produções, Alpha Publicidade, Creativ.