As Festas da Sé iniciaram o seu último fim de semana com muita animação no centro da cidade, apesar da chuva ter chegado a afastar alguns participantes. As ruas entre a Praça do Município e a Sé contaram, esta sexta-feira, com apresentações volantes dos Seca Pipas, Madeira Brinco e Tuna D’Elas, que enriqueceram a experiência de um início dos dias de folga a quem optou por um final de tarde e início de noite na baixa funchalense.

Hoje, a animação começa mais cedo, sendo convidativa a um almoço de sábado no centro do Funchal, onde os espaços comerciais proporcionam variados petiscos tradicionais e não só.

A animação musical tem início à hora de almoço, com atuações de Susana Abrantes e Miguel Dantas (das 13h00 às 14h00), sendo retomada com a Banda Orquestral de Câmara de Lobos ‘Os Infantes’ (das 17h30 às 18h30), Dupla de Dois (das 19h00 às 20h00) e encerrando com a TUMa (das 20h00 às 22h00).

O evento encerra amanhã, com apresentações de Susana Abrantes Duo (das 13h00 às 14h00), encerrando com um Encontro de Grupos de Folclore (das 17h30 às 19h30).

Recordamos que a iniciativa, organizada pela Câmara Municipal do Funchal, que conta com o JM como ‘media partner’ segue o desígnio de trazer gente para o centro da cidade nestes dias que antecipam as primeiras festas de verão, dinamizando o comércio local e o universo cultural do município. Ao todo, o evento decorre ao longo de dez dias, representando um investimento municipal de 28 mil euros.

A festa percorre algumas das principais artérias do centro da cidade, nomeadamente a Rua dos Ferreiros, Rua do Bispo, Rua da Queimada de Cima e Rua da Queimada de Baixo, Rua João Tavira, Largo do Chafariz, propagando-se também para a Travessa do Forno e Rua do Aljube.