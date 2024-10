A Junta de Freguesia da Camacha realiza, entre os dias 10 e 13 de outubro, no Largo da Achada, vila da Camacha, a XXXVII edição da Festa da Maçã.

A vila da Camacha voltará, por estes dias, a ser palco do tradicional certame que mantém como propósito “a valorização do principal fruto de cultivo na nossa freguesia, a Maçã, consagrando desta forma a nossa cultura camachense”, refere a Junta de Freguesia em nota de imprensa.

A edição deste ano tem início esta quinta-feira, com uma mesa redonda intitulada ‘Camacha – Terra da Maçã’, onde a sidra será o foco principal. Esta decorre na Quinta da Moscadinha e terá a participação do coordenador do ISOPlexis – Centro de Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar da Universidade da Madeira, Miguel Ângelo Carvalho, o presidente da Associação de Produtores de Sidra da Madeira, Pedro Lima e o produtor de sidra Márcio Nóbrega.

No dia 11 de outubro, sexta-feira, as festividades iniciam-se pelas 20H00, com a Sessão Solene de abertura seguindo-se as atuações do Grupo de Folclore do Rochão e de Márcio Amaro e sua Banda, que vão aquecer o público presente para o cabeça de cartaz deste dia. A grande estrela deste dia, é o artista nacional bem conhecido por todos, o Toy. Este promete trazer à freguesia da Camacha grande animação com os seus sons alegres e energia contagiante. A noite de sexta-feira termina com o artista da terra, DJ Celso e os seus já conhecidos tons dos anos 80/90, com o espetáculo “Magia do Vinil”.

Como já é apanágio deste evento, o dia de sábado é marcado pelo Cortejo da Maçã, que conta com a participação de mais de 300 elementos de diversas instituições da freguesia da Camacha, como grupos folclóricos, associações e escolas da freguesia, todos eles dentro de temáticas alusivas à Maçã. Como de costume o grande ex-libris deste evento é a tradicional tenda da Pisa da Maçã sempre realizada com a colaboração do Grupo Romarias Antigas do Rochão, onde durante estes três dias demonstram as antigas técnicas do processamento da maçã até à produção da Sidra, dando sempre a oportunidade aos nossos visitantes para saborearem a sidra produzida no momento, ou o mosto das maçãs, sempre com muita animação e alegria à mistura. A tenda da Pisa da Maçã fica disponível durante os três dias do evento no seguinte horário: sexta-feira (11/10) das 18h00 às 23h00; sábado (12/10) das 15h00 às 23h00 e domingo (13/10) das 10h00 às 23h00.

Ainda no sábado, atua mais um grupo musical nacional, os Tradição d’Ouro, composto por jovens acompanhados das suas concertinas e que se apresenta pela primeira vez na Região, prometendo “muita animação e alegria com as suas músicas contagiantes”.

No domingo, a organização traz pela primeira vez a esta festa a Tradicional Queima de Fogo, conhecida também pelos bonecos do fogo, num espetáculo visual que retrata muito daquilo que são as nossas tradições. Antes, a música mais tradicional sobe a palco com especial relevo para o grupo de jovens Cordophonia e os já conhecidos C’azoada.

Uma vez mais, estará enquadrado neste evento, uma iniciativa desportiva conjunta entre a Associação Desportiva da Camacha e a Junta de Freguesia da Camacha, a Prova de Ori-Trail Rogaine, sendo que este ano são esperados mais de 200 participantes. A prova intitulada “Ori-Trail/Rogaine Festa da Maçã” decorre neste mesmo dia pelas 09H00 sendo esta uma prova direcionada a todas as faixas etárias, onde famílias poderão juntar-se e participar, aproveitando assim este momento desportivo para conhecer melhor a freguesia da Camacha e todos os seus bonitos recantos.

A mesma nota refere que de sexta-feira, dia 11 de outubro, a domingo, dia 13 de outubro, quem visitar a Camacha poderá contar com diversas iguarias que terão como base da sua produção a Maçã da Camacha. Estas estarão disponíveis em stands de promoção presentes em todo o evento bem como nas típicas “barraquinhas de comes e bebes”.

Haverá ainda oportunidade para a assistir a dois showcookings, ambos alusivos à produção, cultivo e processamento da maçã possibilitando assim a aprendizagem de novas técnicas a quem estiver interessado, ambos realizados por gentes desta terra: Arnaldo Araújo e Sandra Cardoso – A Biqueira.

Durante todo o evento há ainda oportunidade de um conjunto de animações para crianças no Polidesportivo Filipe Mota, sempre de forma gratuita, para que possam elas também usufruir de um fim-de-semana diferente.

Confira o programa: