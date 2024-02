Feira do Livro do Funchal homenageia quatro autores madeirenses

A Feira do Livro do Funchal, a terceira mais antiga do País, está de volta entre os dias 1 e 10 de março para dez dias de programação cultural e artística a envolver o Teatro Municipal Baltazar Dias e a placa central da Avenida Arriaga.

Reavivar memórias e pensar o futuro é o desígnio do evento que assinala 50 edições. Maria Mendonça, José António Gonçalves, Maria Aurora e Ana Teresa Pereira são as personalidades enaltecidas no programa deste evento que decorre ininterruptamente desde 1975. Vultos da literatura regional cujo legado é eternizado através de diversas iniciativas.

Num investimento de 150 mil euros da Câmara Municipal do Funchal, esta iniciativa movimenta mais de 150 artistas. No programa que tem início já esta sexta-feira há o lançamento de 10 livros com apoio da CMF, sendo possível explorar um total de 27 stands na placa central da Avenida Arriaga.

Dez dias preenchidos por sessões de cinema, lançamentos de livros, conversas com escritores, espetáculos, recitais de poesia, leituras encenadas e muito mais.

O programa completo estará disponível nas plataformas da Funchal Cultura.