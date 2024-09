‘Fado Tropical’ em exposição na Galeria Lourdes

Estará patente, na Galeria Lourdes, a exposição de pintura ‘Fado Tropical’ do artista português Sérgio Remondes, a partir do próximo dia 13.

A mostra tem a inauguração prevista para as 18 horas e manter-se-á até ao dia 12 de janeiro de 2025 na galeria situada em Câmara de Lobos, Madeira.

No total, são 48 pinturas em técnicas e formatos variados que compõem ‘Fado Tropical’, a qual tem como linha condutora o encruzamento das culturas portuguesa e brasileira com especial foco na Amazônia e o seu contexto particular no âmbito da realidade brasileira.

“Uma pintura figurativa abstrata com variados níveis de abstração e participando obra a obra numa coleção temática e de plasticidades múltiplas que propõem um ambiente de portugalidade brasileira ou por um outro ponto de vista a de um Brasil Lusitano”, refere nota enviada à redação.

A exposição té de entrada gratuita e poderá ser visitada no horário de abertura da galeria: 3ª a 6ª das 14:00 às 18:00 e sábados das 10:00 às 17:30.