A exposição ‘DE ONDE sURGEM AS PALAVRAS!?’, da autoria de Afonso da Gama, jovem artista, até há pouco tempo aluno do curso de Artes Visuais, da Escola Secundária de Francisco Franco, abre ao público esta quinta-feira, dia 18, no espaço de exposições temporárias do Museu da Eletricidade - Casa da Luz.

De acordo com o comunicado alusivo ao evento “o título desta oficina da experiência criativa e as suas diversas construções (elaboradas pelo leitor-observador) é prova do dinamismo e da procura pela leitura e releitura, pela visualização e a observação. Coexiste consigo mesmo num metamorfismo de ideias, observações e apontamentos do criador que assim os converge em torno do verso e da imagem, tornando um reflexo do outro”.

“Trata-se de um englobamento das diferentes modalidades da expressão e comunicação visual (vídeo, fotografia, desenho, escrita, diário gráfico, recorte/colagem, performance e assemblagem) que dão as mãos na escrita e que se convergem em si. Esta consiste no encontro de estéticas de acaso e mensagens dispersas, cuja leitura ganha corpo pela coerência conceptual - um encontro pelas palavras, na imagem”, lê-se.

A exposição procura “repensar a banalização da palavra, assumindo a sua plasticidade e capacidade de modelação enquanto parte do processo criativo. É também uma chamada de alerta e uma assimilação do Outro, seja enquanto homenagem, inspiração ou incorporação”.

A entrada é gratuita, podendo ser visitada até o dia 8 de agosto, de terça a sábado, excluindo domingos e feriados, entre as 10h00 e as 12h30 e as 14h00 e as 18h00.