A Casa da Cultura de Câmara de Lobos inaugurou, no passado dia 22 de novembro, a exposição “Experiências Pictóricas”, da autoria de Nelson Ornelas. A mostra, que ficará patente até 31 de dezembro de 2024, pode ser visitada à segunda feira, das 09h às 17h e de terça a sexta feira, das 09h às 20h.

Nelson Ornelas é natural do Estreito de Câmara de Lobos, onde nasceu a 31 de julho de 1981. Concluiu a Licenciatura em Design pela Universidade da Madeira, entre 2009 e 2011. Atualmente, é um artista autónomo que trabalha com alguns projetos de arte floral, principalmente em decorações de caráter religioso. Exerce, igualmente, a profissão de freelancer, atuando no restauro de algum mobiliário, na criação artística de diversas temáticas em telas e ainda na criação de algumas peças de decoração. Participou e colaborou em eventos, tais como na Festa da Flor e na execução de alguns projetos públicos de decoração Natalícia.

Nos trabalhos expostos, o autor utiliza, de forma incessante, uma combinação criativa de acrílico, colagem, pasta de moldagem e técnicas alternativas, como a impressão de folhas diretamente na tela. As obras foram realizadas pelo autor, entre 2011 e 2024, sendo que as peças variam em escala, textura e estilo, com temas que vão desde a figura humana, a natureza, e até referências ao artesanato.

Com obras como “Rumos”, “Um outro olhar” e “Girassóis”, o visitante é convidado a percorrer um caminho onde a técnica e a espontaneidade se entrelaçam, resultando em criações que refletem tanto o mundo ao seu redor, quanto a imaginação do artista. Cada peça é uma oportunidade de experimentar e repensar a pintura, sem pretensão, mas com certeza de que a arte é, antes de tudo, um espaço aberto para novas possibilidades.