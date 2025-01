O espetáculo acontece no próximo sábado, 11 de janeiro, pelas 18h00, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, sendo integrado na Iniciativa ‘Parlamento mais Perto’, no âmbito da parceria estabelecida entre a ALRAM e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA), na qualidade de entidade gestora da Orquestra Clássica da Madeira.

A jovem violinista Gabriela Assunção, que estuda música desde os 4 anos de idade, encontra-se a frequentar o terceiro ano de Licenciatura em violino na Codarts - Universidade de Música e Artes em Roterdão, onde estudou primeiramente com Letizia Sciarone e, atualmente, prossegue os seus estudos de Licenciatura na classe de violino de Eva Stegeman e Pavel Fischer. Gabriela já ganhou diversos prémios em concursos e fóruns internacionais tendo sido classificada entre o 1º e 2º lugares durante os anos de 2017, 2018, 2019 e 2021, destacando-se o 1º lugar no Concurso Luiz Peter Clode 2022 na categoria de Concerto. Como instrumentista convidada, integra vários projetos de orquestra, nomeadamente na Orquestra Clássica da Madeira e tem atuado com maestros de renome nacional e internacional como Martin Sieghart, Jamie Phillips, Martin André, Tibor Bogányi, entre outros.

Quanto ao jovem violoncelista Matias Assunção, este teve contacto com a música desde muito cedo, tendo ingressado no Conservatório - Escola das Artes da Madeira aos 5 anos de idade. No presente é aluno no segundo ano de licenciatura no Royal Conservatoire de Haia, na classe de violoncelo dos professores Michel Strauss e Jan Ype Nota, onde prossegue os seus estudos de Licenciatura em Música Clássica. Matias já participou em diversos concursos, sendo de destacar em 2017 o 1º prémio no Madeira Music International Forum e em 2019 o 1º prémio na categoria de cordas no XIII Concurso Infantojuvenil do Conservatório. Teve a oportunidade de participar, sob a forma de estágio pedagógico em contexto real de trabalho, na Orquestra Clássica da Madeira em diversos concertos entre 2020 e 2023, sendo atualmente convidado para participar como instrumentista em alguns concertos desta prestigiada Orquestra.

Os bilhetes custam 15 euros e podem ser adquiridos na loja Gaudeamus . Colégios dos Jesuítas (ao lado da Igreja São João Evangelista) e Rua dos Ferreiros - Funchal. No dia do concerto, estarão à venda a partir das 17h00, à entrada da Assembleia Legislativa da Madeira (entrada pela Rua dos Capelistas).

No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório - Escola das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante.