“É o livro que nos une”, disse, esta manhã, Eduardo Jesus, secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, na sessão de abertura do III Seminário Arte, bibliotecas e Cultura (ABC), que teve como palco o Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos.

Nesta terceira edição do ABC, cujo tema foi ‘Livros fora da Caixa e os Livros Objecto’, o governante deixou um apontamento sobre a importância que a política do livro tem tido para o Governo Regional.

“Há bem pouco tempo, iniciamos o XV Governo Regional e tivemos o cuidado de escrever no seu programa, nomeadamente valorizar as bibliotecas da Região como um ativo ao desenvolvimento da comunidade, promovendo a sua afirmação enquanto espaço de cultura, participação e inclusão. É isto mesmo que se quer”, apontou.

Eduardo Jesus defende que as bibliotecas “têm de ser espaços de cultura e de participação”, sendo que participação significa “comunhão do interesse, difusão do conhecimento, partilha dessa mesma sabedoria e acima de tudo inclusão”, reforçou.

Lembrou ainda que outro dos propósitos da governação é o de ampliar a circulação do livro e dinamizar os hábitos de leitura nos múltiplos contextos etários e geracionais, geográficos e sociais da Região. “A lógica da leitura não é restrita”, sublinhou.

No púlpito, o tutelar da pasta da Cultura recordou o facto de ter havido o cuidado de alterar a denominação da ‘Direção regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira’, que passou a chamar-se ‘Direção Regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro’.

“Portanto, o livro ganha aqui um espaço na denominação numa direção regional. Julgo que nunca houve. Portanto, é mais uma evidencia da importância que se está a dar ao livro”, destacou.

Na sua alocução relevou ainda as várias parcerias “muito interessantes” estabelecidas no âmbito da Direção Regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro, as ações desenvolvidas e o serviço de empréstimos ao domicílio que, em 2023, atingiu “o pico máximo dos empréstimos realizados” neste programa: foram 42.200 obras que preencheram a atividade. Deu ainda nota da Rede Regional das Bibliotecas que integra já 10 bibliotecas desde 2021.

A finalizar, teceu uma palavra de apreço à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, liderada por Leonel Silva, pelo trabalho realizado no âmbito da dinamização dos livros e da leitura.