A Galeria Casa das MUDAS, do MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, espaço tutelado pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, inaugura a exposição “Ecos” de Mafalda Gonçalves. A cerimónia está marcada para as 17h30 desta segunda-feira, dia 11 de novembro.

Este projeto, conta com a curadoria de Márcia de Sousa e reúne obras em pintura, desenho e colagem (assemblage), entre outras técnicas, da autoria desta artista madeirense, com um espetro de produção que se escora no trabalho mais recente da artista, integrando, uma seleção de obras produzidas, em 2013, 2020, 2022, 2023 e 2024.

A exposição “Ecos” de Mafalda Gonçalves, poderá ser vista na Galeria Casa das MUDAS até 28 de fevereiro de 2025, com entrada livre.

O Serviço de Ação e Mediação Pedagógica do MUDAS.Museu, preparou um programa paralelo para acompanhar a exposição que integra visitas orientadas, visitas temáticas, oficinas e outras ações de acesso gratuito ao público escolar e não escolar. Para mais informações e inscrições, contacte através do telefone: 291820900 ou pelo e-mail: mudas@madeira.gov.pt.

Sobre Mafalda Gonçalves, registe-se que nasceu no Funchal em 1963, é licenciada em Design / Projetação Gráfica pelo Instituto Superior de Artes Plásticas da Madeira e professora de Geometria Descritiva da Escola Secundária de Francisco Franco. Expõe individual e coletivamente desde 1982. De entre os principais projetos em que participou, salienta-se as mostras individuais da sua obra, em 1998, “Pôr do Sul”, SRTC, Funchal; em 2001, “Era uma vez...”, Galeria da SRTC, Funchal; em 2002, “Jogos de Olhares”, Espaço Forum Plaza, Funchal; em 2004, “À volta dos Olhos”, Galeria da SRTC, Funchal; em 2007, “de perto e de longe”, Reitoria da Universidade da Madeira, Funchal; em 2017 – “Geometria da casa”, Galeria espaçomar, Funchal; em 2023, “Por um fio”, Galeria Anjos Teixeira, janeiro a março 2023, Funchal e em 2023, “Reflorestação do Olhar”, Galeria de Arte Francisco Franco, outubro de 2023 a janeiro de 2024, Funchal.