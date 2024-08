O ‘Funchal Summer Fest’ tem, hoje, a sua aguardada edição de estreia, estando tudo a postos para um sábado em cheio, marcado por 11 horas de todo o tipo de animação para os jovens e suas famílias.

O evento, organizado pela Câmara Municipal do Funchal, decorre a partir das 14 horas no Parque de Santa Catarina, sendo a entrada gratuita para esta festa que representou um investimento da autarquia de aproximadamente 100 mil euros.

Com um conceito inovador para a cidade do Funchal, o evento pretende representar uma plataforma para a juventude expressar as suas ideias e talentos, pois impulsiona a “criatividade” em várias áreas, desde a música ao desporto.

No recinto, as maiores atenções vão para o palco principal, que é inaugurado às 18h30 com um concerto dos Sena Collective, grupo encabeçado por Tiago Sena Silva que tem atuado por vários espaços e iniciativas especiais na Região.

A partir das 19h45, a pulsação promete aumentar ao comando de DJ Oxy (Romano Faria), nome que já passou por praticamente todas as pistas de dança em solo regional e que estará a animar o recinto ao longo de duas horas.

A cabeça de cartaz deste festival sobe ao palco pelas 22 horas. Jüra é uma das “grandes certezas” da música urbana portuguesa da atualidade e irá traduzir, para o público madeirense, a emoção, a dor e o amor que sente no ‘coração’ em palco.

As apresentações neste espaço terminam com DJ Overule, com um ‘set’ que se prolonga até à 1 da madrugada.

Mas o ‘Funchal Summer Fest’ não se limita a um grande palco, até porque muito irá acontecer nas várias áreas desenhadas pela organização, desde o palco secundário ao espaço para ‘gaming’.

É na tenda ‘gaming’ que entre as 14 e as 16 horas estarão dois influencers nacionais, nomeadamente Gabi Tavares e André ‘possessivo’ Nunes, a interagir com o público através de um ‘meet & greet’, jogos e desafios.

Acrescenta-se a isto o Palco GIG, que terá espetáculos entre as 14 e as 18 horas, e que irá receber vários projetos formados recentemente, designadamente Trio Mantra, The Get Away, Out of Hand, New Divide, Echo Pulse e Gabi GS.

Neste evento, promovido pela empresa regional Eventos100nome, haverá espaço para a realização de diversas atividades radicais, sendo que durante o festival será sorteada uma carta de condução para jovens entre os 18 e os 30 anos.

Horários do Palco Principal:

18h30 – 19h30: Sena Collective

19h45 – 21h45: DJ Oxy

22h00 – 23h00: Jüra

23h15 – 01h00: DJ Overule

O que irá encontrar no recinto?

Concertos em dois palcos

Tenda ‘gaming’

Realidade virtual

Cinema

Atividades radicais