Decorrerá na sede da Casa do Povo de São Roque do Faial, na próxima terça-feira, 12 de novembro, pelas 18:30, a apresentação do livro: ‘O Segredo da sua Melhor Versão’ de Dulce Silva.

Trata-se de uma obra literária que pretende elucidar a população sobre a consciência dos seus pensamentos.

‘O Segredo da sua Melhor Versão’ é um guião de 23 temas que visam “ajudá-lo a ganhar consciência de alguns hábitos de pensamento, sentimento e de comportamento, e em simultâneo como pode transformá-los a partir da inspiração vinda do coração de modo a viver mais tranquilo e perto do apoio que Deus tem disponível para si”, refere nota de imprensa da Casa do Povo.

Sobre a autora

Dulce Silva, nasceu e reside na freguesia do Faial, concelho de Santana. É licenciada em Psicologia, com Mestrado em Psicologia Clínica, pela Universidade de Coimbra, tendo feito o Ensino Secundário na Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral. Em 2021 lançou a sua primeira obra literária no livro “Todos nós temos uma pergunta a fazer a Deus: A resposta está dentro de si”.

Após a apresentação do referido livro, os interessados poderão adquirir o mesmo e a autora estará disponível para uma sessão de autógrafos.

A anteceder a apresentação do livro, haverá a atuação da “Tunacedros”.