O conhecido Dj João Canada vai estar, este fim de semana, a animar diversos espaços de animação em solo continental. A lista é longa por isso fique a par de onde poderá assistir às atuações do dj madeirense nos próximos dias.

João Canada vai realizar uma mini tour ao norte do país iniciando já amanhã. Serão quatro atuações e em registos diferentes, anos 80 e na vertente eletrónica. O Dj estará na ‘Noite Branca’ de Paços de Ferreira, na Praça 25 de Abril, subindo ao palco pelas 23h30, com o Dj João Gonçalves. O evento, que anualmente reúne cerca de 1000 pessoas, contará com vários DJs.

Logo após a atuação, o madeirense segue para Santo Tirso, onde atuará na ‘Pera do Couto’. “Trata-se de um dos mais icónicos clubes de Dança (House) do país, onde passaram os maiores nomes do DJing nacional e Internacional”, destaca o Dj.

Já no sábado, 28 de setembro, estará no ‘MASTERS of PORTUGAL’ em Lavra, no “Je Taime Beach Club” da Praia de Agudela. “Esta será uma noite totalmente preenchida por músicas dos anos 80 e 90, com dois DJs Campeões de Portugal em 1987 e 88, João Gonçalves e João Canada, respetivamente”.

No domingo, João Canada estará no ‘SUNSET Party’ do JE TAIME Beach Club, na Praia de Agudela, conhecido por ser glamouroso e destacável na vida noturna do Porto e arredores.