‘Vale do fogo’, a mais recente curta-metragem produzida pela Neblina filmes do realizador João Brás, será exibida dia 17, 24 e 31 de agosto na Sala de Cinema do Fórum Machico, com oito sessões diárias.

Esta curta-metragem aborda e representa a tradição secular dos Fachos de Machico – finalista das 7 Maravilhas da Cultura Popular de 2020, na qual acompanhamos a vida e a visão de Tomás, ao longo da semana de preparação desta tradição, desde a conceção ao mergulho final. Um filme “envolvente e familiar, com um tema muito atrativo para todas as idades e gerações”, refere a Neblina Filmes.

Sinopse: Soa o búzio. As barcas flamejantes iluminam as montanhas do vale. Tomásprocura refúgio no mar, mas a ausência do fogo lhe chama.