O Coro de Câmara da Madeira foi distinguido com o Diploma de Prata no Festival e Concurso Internacional de Coros da Beira interior, tendo conquistado o primeiro lugar na categoria de ‘Coros mistos sem experiência de competição’

O evento, que se realizou este sábado, no Fundão, deu ao coro madeirense a classificação de 19,83, ficando a 0,17 pontos de conquistar o Ouro, como informou José Júlio, presidente da direção do Coro de Câmara da Madeira. O diploma máximo do concurso foi atribuído a um grupo feminino oriundo da Hungria, Jubilate Leánykar Budapest.

Para a próxima edição, em 2026, o grupo madeirense ambiciona trazer para a Região o Ouro.

De salientar que o júri era composto por Petra Nová (República Checa), Batista Pradal (Itália) e José Filomeno Martins Raimundo (Portugal).