O grupo Cordophonia está na ilha do Porto Santo pela primeira vez, afim de se apresentar no V Mostra do Pão, que se realiza entre os dias 18, 19 e 20 de Outubro.

O grupo, faz-se acompanhar de dois convidados: Cláudia Gouveia, voz e Joaquim Florença no eufónio.

Francisco Jesus, o responsável pelo projeto, refere que é “importante levar à ilha dourada, um pouco do trabalho realizado com os cordofones bem como com a música tradicional”. No entanto, este grupo constituído por jovens, tem no seu repertório outros estilos musicais que se podem fazer e acompanhar por estes instrumentos.