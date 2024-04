O Grupo Informal de Jovens Hisculart, composto por Diana Batista – mestranda em Gestão Cultural e responsável pelo projeto; Pedro Gonçalves – professor de Cordofones Madeirenses do Conservatório das Artes da Madeira e pela Lara Nunes – Instrumentista e ex-aluna do Curso Profissional de Instrumentista do Conservatório das Artes da Madeira, promovem Colóquios inerentes ao projeto ‘Empreendedorismo Multidisciplinar de Jovens Artistas – Uma experiência imersiva nos eventos sociais da Madeira Romântica’.

Através de um projeto empreendedor de cariz social, com pendor histórico-cultural artístico, o Grupo pretende a Recriação de um Baile Oitocentista na Madeira Romântica a realizar-se no Palácio de São Lourenço, sendo o mesmo aberto a toda a população que pretenda aceder e anuir aos eventos, proporcionando uma formação em contexto extraescolar e informal. O evento incluirá diversas dimensões sublinhando-se a importância da música, teatro e dança inseridos no contexto social da época vivida na Madeira ao ano de 1860, ano em que a imperatriz Sissi (Elizabeth da Baviera, Imperatriz da Áustria) visitou a ilha e inclusivamente, aprendeu a tocar machete.

O Grupo Informal de Jovens Hisculart tem o patrocínio do Programa de Inovação e Transformação Social (PRINT) da Direção Regional da Juventude (DRJ) e conta com algumas parcerias como o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, sendo a entidade mais presente, a Associação de Jovens Empresários da Madeira e o Palácio de São Lourenço.

A programação do evento, incluirá colóquios de enquadramento histórico, social, cultural e artístico (ocorreram no dia 17 de Abril) destinados à comunidade escolar e abertos à comunidade, a elaboração de gravação do evento para efeitos de divulgação e a realização pública do evento de acordo com agenda a ser divulgada posteriormente.

O projeto enquadra igualmente uma vertente ligada à sustentabilidade e nesse sentido foi solicitada e obtida a colaboração de membros da comunidade escolar, tendo sido recolhidos e incluídos na elaboração dos figurinos muitos materiais reutilizados.

Programação dos Eventos do Projeto:

Colóquios

Dia 17 de Abril

2024 14h – 14h45: Repertório Musical do Sec. XIX para machete – Prof. Pedro Gonçalves

15h – 17h: A Sociedade Madeirense nas décadas de 1850 e 1860 – Professor Doutor Rui Carita

Lotação máxima 75 pessoas Recreação do Baile Oitocentista

Dia 10 de maio 2024

1º sessão 16.30h

1º sessão 18.00h

Lotação máxima 50 pessoas

A Entrada é livre sujeita a inscrição prévia através do e-mail: gabrr.palacio@gmail.com