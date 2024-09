Clube Naval do Funchal diz que Festa Branca “superou expetativas”

Realizou-se no último sábado, na Quinta Calaça, o ‘The Original White Remember – Festa Branca’, evento levado a cabo, uma vez mais, pelo Clube Naval do Funchal.

Em nota de imprensa, o organizador afirma que a festa “superou as expectativas”, acrescentando que, depois do “sucesso deste ano”, o desafio para 2025 “torna-se cada vez mais difícil.

Leia a nota de imprensa do Clube Naval do Funchal:

“No passado dia 14 de setembro de 2024, a tão aguardada “The Original White Remember – Festa Branca” voltou a encher o Clube Naval do Funchal de energia e alegria, a celebrar este fim de tarde e noite mágica. O dress code branco, que é uma das marcas registadas do evento, transformou a sede social do Clube Naval do Funchal na Quinta Calaça numa impressionante onda de cor e vibração. Quem passava ao longe não pôde deixar de notar a explosão de energia que irradiava do recinto.

A edição de 2024 manteve a tradição e trouxe de volta os maiores sucessos das décadas de 80, 90 e 2000, garantindo uma atmosfera nostálgica, mas, ao mesmo tempo, moderna e envolvente. O público, vestido de branco, aderiu com entusiasmo ao espírito da festa, ao longo de todo o evento.

A festa arrancou ao som do DJ Vítor Freitas, que aquecia o ambiente com uma seleção de música perfeita para começar a noite e receber o por do sol. Em seguida, a banda AKOUSTIC JUNKIES trouxe uma performance ao vivo, revisitando clássicos de bandas como Bon Jovi e Pearl Jam, enquanto interagia com o público de forma descontraída e cheia de energia.

Depois da banda, foi a vez do DJ Sérgio Soares continuar a festa com uma mistura de sucessos revivalistas e atuais, criando uma conexão forte com o público madeirense. Finalmente, DJ OXY fechou a noite com chave de ouro, levando a pista de dança ao rubro com uma seleção de músicas contagiantes que garantiu que o público ficasse até ao fim.

Para além da música, a oferta gastronómica da “Street Food Zone” foi uma das grandes atrações da noite.

O Restaurante Tipografia, liderado pelo Chef Maurício Gonçalves, e o Gastrobar Enseada Food and Drinks, com o Chef Diogo Vieira, trouxeram Cozinhas de Autor com propostas gastronómicas que traduzem a oferta dos Restaurantes. Tipografia uma cozinha mediterrânica com forte influência nos sabores portugueses. E Enseada Food and Drinks uma cozinha de fusão com sabores vindos da América do Sul, ambos ajustando conceito de Street Food. A criatividade e qualidade dos pratos foram um sucesso entre os presentes, completando a experiência festiva com uma explosão de sabores.

Por entre as iguarias apresentadas esteve presente as Trufas de alheira, o cuscuz de camarão lima e basílico assim como o Polvo provençal ou o porco à alentejana com arroz de grelos. E para completar com o doce, tarte de figo ou Choux de avelã e chocolate, praliné de caju.

A edição de 2024 da Festa Branca superou as expectativas da organização a cargo do Clube Naval do Funchal e do Enseada Food and Drinks – Grupo Castanheiro Boutique Hotel. A fusão perfeita de música, gastronomia e energia fez desta noite uma celebração memorável.

Agora, resta esperar com entusiasmo pelo que o Clube Naval do Funchal e o Enseada Food and Drinks – Castanheiro Boutique Hotel irão preparar para a edição de 2025, pois com o sucesso deste ano, o desafio torna-se cada vez mais difícil.

A organização agradece a todas as marcas que ao apoiarem a edição de 2024 tornaram este sucesso possível, assim como ao público que se deslocou uma vez mais ao Clube Naval do Funchal cheio de energia e boa disposição.”