Clima de animação e folia paira sobre o centro de Santana

São mesmo milhares os madeirenses e ‘forasteiros’ que assistem, neste momento, em Santana, ao colorido e criativo cortejo folião da Festa dos Compadres.

A equipa de reportagem do JM deslocou-se ao centro do município, onde se deparou com um ambiente dominado não só pela beleza dos ornamentos como também pela alegria dos visitantes. As artérias da cidade estão mesmo preenchidas com uma ‘moldura’ humana.

Embora o frio se faça sentir na zona norte, saímos numa tarde convidativa a passeios. Facto que confirmámos ao nos depararmos com Manuel Fernandes, natural da Ponta do Sol, com 75 anos, que nos assumiu ser a sua primeira vez nesta festa que é já celebrada há mais de 50 anos.

“Estou a gostar até agora. O problema daqui é que está sempre a chover e este ano está favorável”, assumiu, tendo revelado que foi influenciado pela sua mulher, que já viveu esta experiência, a ingressar numa excursão.

À semelhança destes madeirenses, casais, famílias e grupos de amigos percorrem, com sorrisos estampados no rosto, o espaço de olhos vidrados naquele que é o destaque por esta altura, aproveitando para registar o momento em que desfilam as ‘figuras gigantes’ com humor, cor e alegria através de fotografias.

Cumpre recordar que depois dos dois desfiles programados para esta tarde, que por esta altura juntam figurantes - entre miúdos e graúdos - vestidos a preceito que promovem a interação com os espectadores, as atenções irão centrar-se na praça, onde está montado o ‘tribunal’ para o Julgamento/Sentença dos Compadres, aprazado para as 16 horas.