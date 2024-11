Christina Kubisch, figura pioneira na primeira geração de artistas sonoros alemães, originalmente formada como flautista e compositora, cancelou o seu concerto na 20ª edição do festival MADEIRADiG, por motivos de saúde.

A artista atuaria amanhã, dia 29 de novembro, no auditório do MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira. Heinali, compositor musical e artista sonoro ucraniano, junta-se, então, ao leque de artistas que compõem a presente edição do festival internacional dedicado à música eletrónica e experimental, que arranca já hoje, dia 28 de novembro, pelas 21h30 no Centro Cultural John dos Passos com o concerto de Raphael Roginski.

Proveniente de Kiev, Ucrânia, Oleg Shpudeiko produz música há muitos anos como Heinali.

O seu primeiro lançamento pela Injazero Records foi o LP Anthem, uma viagem evocativa de vanguarda que foi lançada em fevereiro de 2017. A sua produção incorpora tanto explorações eletroacústicas de somprocessado como piano solo suave, tanto músicas desaantes como músicas sombrias ou serenas. Heinali atuará juntamente com Bendik Giske, esta sexta-feira, pelas 21h30, no auditório do MUDAS.

O MADEIRADiG segue a sua habitual programação, com concertos a decorrer entre o Centro Cultural John dos Passos e o auditório do MUDAS, seguindo-se as aclamadas after sessions na Estalagem da Ponta do Sol. Note-se que os concertos no Centro Cultural John dos Passos são de entrada livre, tendo os restantes concertos no MUDAS um valor de 20 euros - bilhete diário, disponível no sítio oficial do MADEIRADiG.