A jovem cantora madeirense Catarina Melim é uma das atrações confirmadas para a Semana do Mar 2025, com a sua atuação marcada para sexta-feira, dia 25 de julho. Conhecida pela sua poderosa voz e pela sua presença de palco, Catarina Melim é uma artista regional em franca ascensão, que promete contagiar o público que decidir rumar à costa norte com uma energia única.

A cantora, cujo repertório é composto por covers que vão do pop ao rock, destaca-se pela sua habilidade de transformar grandes sucessos em performances vibrantes e cativantes. A sua energia e versatilidade, aliás, têm feito multiplicar as suas presenças em algumas das maiores festas da Madeira.

Começou a cantar aos nove anos, iniciou as aulas de canto quatro anos depois e teve a sua estreia em palco aos 15 anos. Ao longo de 13 anos, fez parte de vários projetos musicais, mas foi em 2022 que surgiu o projeto em nome próprio ‘Catarina Melim e Banda’, com o qual entrega a sua “alma, qualidade e muita energia”.

A Semana do Mar de 2025, que arranca com António Zambujo no dia 22 de julho, promete ser um grande evento, com uma programação diversificada que inclui artistas já confirmados como Jorge Ferreira e Gabriel o Pensador. Mas o cartaz não se fica por aqui. Nos próximos dias, serão revelados mais nomes de peso, completando uma edição imperdível para todos os amantes de música.