Hoje, pelas 16 horas, será inaugurada a exposição ‘What is Watt?’, sob a organização da APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica, na Casa da Cultura de Santana.

A mostra, que está em circulação desde o início do ano, reúne trabalhos de artistas de renome como António Barros, António Dantas, Carlos Valente, Celeste Cerqueira, Evangelina Sirgado de Sousa, Hugo Olim, Pedro Pestana e Silvestre Pestana.

‘What is Watt?’ inaugurou a 19ª edição do festival MADEIRADiG - Festival Internacional dedicado à música eletrónica e experimental, que acontece todos os anos, em dezembro, na costa oeste da Ilha da Madeira e seguiu para circulação no início do presente ano, tendo já passado por diversas localizações da Região e, ainda, em Portugal Continental, na cidade do Porto