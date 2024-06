É o primeiro documentário português que aborda os temas do consumo excessivo de proteína animal. Intitulado “Carne: a pegada insustentável”, estará em exibição e posterior debate a partir das 21h00, do próximo dia 21 de junho (sexta-feira), no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

O evento contará com a presença do eurodeputado Francisco Guerreiro, produtor do filme. A entrada é livre.

“Carne: a pegada insustentável” é uma das produções nacionais mais reconhecidas pela crítica da especialidade desde o momento da sua estreia. A cocriação do eurodeputado Francisco Guerreiro e do realizador Hugo de Almeida foi distinguida em abril com o prémio de “Melhor Documentário” no reputado Frankfurt Indie Stars Film Festival, depois de estar nomeado para melhor filme português do ano no Fantasporto 2024.