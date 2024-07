A Biblioteca Municipal de Santa Cruz associa-se ao SantaCurtas deste ano, com uma exposição de livros que deram origem a filmes, livros que falam da relação da literatura com a imagem e o cinema. E com a disponibilidade do filme de Jean-Luc Godard História(s) do cinema, que estará a ser transmitido numa das salas da biblioteca. A mostra ‘A Biblioteca dava um filme’ conta com curadoria e organização de Raquel Gonçalves e cartaz da iniciativa de Pedro Sousa,

Como refere a nota de imprensa, todas as sextas do mês de agosto, o SantaCurtas pretende estimular a exibição pública de filmes que não são distribuídos nem exibidos nos circuitos tradicionais de cinema em Portugal.

A mostra abrange uma variedade de géneros, em formato de curta-metragem, onde se incluem documentários, obras experimentais e animação. As sessões de cinema são frequentemente acompanhadas por apresentações musicais ou de dança, resultando numa fusão de várias artistas.

Assim, “agora que o nosso festival atingiu a maturidade e a consolidação, decidimos mudar de imagem criando um novo logo de comunicação concebido pela equipa criativa da Casa da Cultura Santa Cruz / Quinta do Revoredo”, refere Raquel Gonçalves.

A Biblioteca manterá as suas portas abertas no início do SantaCurtas, permitindo a visita à exposição e divulgando a Biblioteca.