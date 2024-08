Bernardo Álvares é o artista que fecha a programação de 2024 da extensão urbana do festival MADEIRADiG - Festival Internacional dedicado à música eletrónica e experimental, inaugurada em fevereiro do presente ano e que já recebeu artistas de renome no âmbito da eletrónica experimental, internacionais e portugueses, como Ben Yosei (Rafael Trindade), Xuri (Susanne Cleworth) e Vile Karimi (Mariana Vilhena).

A nona edição das MADEIRADiG CiTY SESSIONS, organizadas pela APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica em parceria com o Colectivo Casa Amarela, acontece já amanhã, dia 30 de agosto, com o concerto de Bernardo Álvares pelas 21h30 na Galeria Tratuário, que volta a acolher as atividades programadas para esta edição.