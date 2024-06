Um mini-musical denominado “Um Pequeno ADVESSO” anima, este fim de semana, o palco do Centro Cultural John dos Passos, ao qual subirão cerca de 60 crianças e jovens, com idades entre os 5 e 16 anos.

Conforme informa uma nota enviada à redação, este espetáculo trata-se de uma adaptação da obra literária “O Principezinho” de Antoine de Saint-Exupéry, que completa o 80ª aniversário da sua edição.

“Um Pequeno ADVESSO”, promovido pela Associação Avesso, no âmbito da formação dos alunos da oficina de teatro “Cenas do Avesso” e dos coros “Pequenos Avessos” e “Jovens Do Avesso, e em parceria com a Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava – ADBRAVA, estreia-se, amanhã, dia 15 de junho, na Ponta do Sol, tendo como objetivo seguir para uma sala de espetáculos na Região Autónoma dos Açores.

A organização destaca que este é o terceiro ano de um projeto pedagógico e artístico que aborda problemáticas relacionadas com as crianças/jovens, promove a sua autonomia, envolvendo os alunos como atores sociais, na construção de um percurso conducente ao seu bem-estar pessoal e social, focado nas ações experienciais atuais de cada um deles e no papel que assumem perante a sociedade.

Conheça abaixo os horários dos espetáculos:

15/06 – Centro Cultural John dos Passos, Ponta do Sol, 18h

16/06 – Centro Cultural John dos Passos, Ponta do Sol, 11h e 16h

14/07 – São Miguel, Açores