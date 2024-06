As marchas populares percorrem hoje as ruas da vila da Ribeira Brava, a partir das 22h00, havendo neste dia, amanhã e domingo, autocarros gratuitos, a partir de diversas localidades do concelho e também do Funchal, com regresso também assegurado.

Do Funchal, partem autocarros, esta sexta-feira e amanhã, da Avenida do Mar, às 21h00, 21h30, 22h30 e 23h00. O regresso, com saída junto ao clube, acontece às 3h00, 4h00, 5h00 e 6h00 da manhã. No domingo, as saídas são às mesmas horas, já os regressos acontecem às 2h00, 3h00, 4h00 e 6h00 da manhã.

Entre as localidades do concelho e a vila, esta sexta-feira e sábado, a hora de saída é às 19h00 e o regresso faz-se à 1h00. No domingo, a saída do autocarro das localidades é às 18h00 e o regresso à meia-noite.

Esta é uma iniciativa da Câmara Municipal da Ribeira Brava que facilita o acesso às festas, por parte de locais e forasteiros, bem como procura aligeirar os problemas de trânsito e de estacionamento nestas noites de festa, sempre bastante concorridas. Não mesmo importante, dá a possibilidade aos visitantes que optem pelo autocarro de não se preocuparem tanto com o excesso de álcool na condução.

Conforme o JM noticiou, na segunda-feira, Dia da Região, todos os autocarros vão circular de forma gratuita, em toda a ilha da Madeira, e no Porto São serão gratuitos durante todo o mês de julho.