Foram adiadas, devido à previsão de mau tempo, as atuações do grupo de Acordeonistas da Casa do Povo da Ponta do Sol e do Grupo de Cantares 50+, que se realizariam esta tarde no adro da Igreja Matriz.

Os concertos foram reagendados para dia 21 de dezembro, conforme informou uma publicação do Município da Ponta do Sol, nas redes sociais.

Nesse sentido, a atuação do Grupo de Acordeonistas da Casa do Povo da Ponta do Sol passará a acontecer no dia 21 de dezembro, às 19h00, seguindo-se o Grupo de Cantares 50+, às 20h00. Nesse mesmo dia, pelas 21h00, atuará ainda Sofia Pita e Pedro Vale.