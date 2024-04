Trata-se de uma oficina destinada a famílias com crianças a partir dos seis anos, que teve início este sábado e que prossegue amanhã, domingo, com Catarina Claro, Cristiana de Sousa e Rodrigo Costa. Neste ‘festa à séria’, o objetivo é combinar diversão e colocar em reflexão a democracia.

Refletir sobre o papel individual que temos na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, onde todos tenham voz e sejam respeitados é o desígnio do ‘Arraial da Democracia’, uma iniciativa da associação Casa Invisível que decorre este fim de semana no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Para isto, o Baltazar Dias acolhe jogos, dinâmicas de grupo e conversas abertas, para tornar acessível o que é complexo, durante 90 minutos.

Os assuntos sérios são complementados com vários momentos de descontração e convívio, com música, dança e comida para garantir que “todos se sintam parte desta grande festa da Democracia” neste mês em que se completaram 50 anos do 25 de Abril de 1974.