António e Catarina Raminhos regressaram à Madeira com o seu espetáculo ‘Não prometemos para mais ninguém’, que tem sido aclamado não só pela diversão, mas também pela sua originalidade e acutilância.

A vida de António e Catarina Raminhos abre-nos as portas, mostrando-nos a velha máxima “todos diferentes, todos iguais”.

Este espetáculo será no dia 26 de Outubro na sala principal do Centro de Congressos do Casino Madeira, às 21h30.

Sinopse:

António e Catarina Raminhos estão juntos há mais de 23 anos, tornando-se num dos casais conhecidos do grande público com um relacionamento mais longo.

Nos tempos que correm isto é extremamente raro!

Com toda a exposição social, ambos já assumiram que nem sequer vão poder divorciar-se porque toda a esperança de um amor duradouro está colocada sobre os seus ombros. E estas são uma das questões mais colocadas:

Como é que se está 23 anos juntos, com três filhas e uma vida de trabalho? Que desafios se encontram? Há amor? Há ciúmes? Como se mantém a chama acesa? Quais as discussões que mais ocorrem?

Foi por isso que António e Catarina Raminhos decidiram criar este espetáculo... Não Prometemos para Mais Ninguém.

Uma conversa verdadeira, animada, satírica, sarcástica, mas também emocional sobre casamentos e sobre duas pessoas que se conhecem profundamente e não têm medo, nem vergonha de abordar qualquer tema!

Mais do que conversa, haverá espaço para improviso, para a participação do público com perguntas e dramas, pequenos quizz e ambos serão colocados muitas vezes entre a espada e a parede.

Quem sabe se o casamento não terminará depois desta tournée!