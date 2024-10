O presidente do Governo Regional da Madeira recorreu à sua página institucional de Facebook para lamentar a perda do cantor Marco Paulo, que considera ser “incontornável” na música portuguesa.

O político recorda também a passagem do artista pela Madeira e destaca terem sido “momentos inesquecíveis”.

“Foram particularmente inesquecíveis os momentos em que nos brindou com o seu talento, participando e animando eventos do PSD Madeira, com a sua alegria, mestria e conexão com o público.

Deixa-nos um cantor, um artista e um verdadeiro homem do entretenimento. Ficam, para sempre, as suas músicas”, redigiu Miguel Albuquerque.

Marco Paulo faleceu hoje, vítima de cancro. Tinha 79 anos.